Пресс-конференция о взаимодействии России и Таджикистана

26 октября в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам VI Межпарламентского форума "Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества".



Участники:

— первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей ЛИСОВСКИЙ;

— первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;

— Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Имомуддин САТТОРОВ.



25 октября в Москве пройдет заседание VI Межпарламентского форума "Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества", на котором будут обсуждаться вопросы совершенствования правовых основ взаимодействия, развитие торгово-экономических связей, межрегиональной кооперации в аграрном секторе, пищевой и перерабатывающей промышленности, перспективы в социальной и гуманитарной сферах. Как продвигается сотрудничество России и Таджикистана в условиях санкционной политики Запада? Какие сферы двустороннего взаимодействия представляют наибольший интерес для России? Какие инновационные направления сотрудничества развиваются в настоящий момент? Какое значение имеет диалог двух стран для региональной безопасности?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/