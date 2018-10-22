Видеомост Москва – Берлин о сирийском урегулировании

24 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Берлин на тему: "Сирийское мирное урегулирование. Взгляд из Москвы и Берлина".



Участники в Москве:

— заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;

— заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования, востоковед Александр КУЗНЕЦОВ.



В Берлине:

— член Комитета Бундестага по обороне Александер НОЙ;

— политолог, член правления внешнеполитического журнала WeltTrends, профессор Лутц КЛЯЙНВЕХТЕР.



27 октября в Стамбуле пройдет саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии. Планируется, что стороны согласуют совместные действия по урегулированию ситуации, обсудят реализацию договоренностей по Идлибу, политический процесс и другие аспекты. Какова ситуация в Сирии сегодня? В какой степени Германия и Франция готовы включиться в сирийское мирное урегулирование? Каких решений по итогам встречи стоит ждать?



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