Круглый стол о развитии экзаменационных моделей ОГЭ

23 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Перспективы развития экзаменационных моделей ОГЭ с учетом новых образовательных стандартов".



Участники:

— директор Федерального института педагогических измерений Оксана РЕШЕТНИКОВА;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по обществознанию Татьяна ЛИСКОВА;

— заместитель руководителя Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по истории Игорь АРТАСОВ;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по химии Дмитрий ДОБРОТИН;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по биологии Валерьян РОХЛОВ;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по информатике Сергей КРЫЛОВ;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по географии Александр ЛОБЖАНИДЗЕ;

— руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по физике Мария ДЕМИДОВА.



Российские школы постепенно переходят на работу по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) основного общего образования. В 2020 году сдавать выпускные экзамены в 9 классах предстоит школьникам, которые с 5 по 9 класс обучались на основе ФГОС. Это потребует внесения корректив в экзаменационные модели основного государственного экзамена (ОГЭ). В рамках мероприятия речь пойдет о предстоящих изменениях.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/