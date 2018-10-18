Пресс-конференция о борьбе с онкогематологическими заболеваниями

23 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Десятилетие борьбы с онкогематологическими заболеваниями в России. Вклад Janssen".



Участники:

– заместитель генерального директора по научной работе и инновациям Национального медицинского исследовательского центра гематологии Лариса МЕНДЕЛЕЕВА;

– главный внештатный специалист гематолог, заместитель главного врача по гематологии Городского гематологического центра ГБУЗ "ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ" Вадим ПТУШКИН;

– руководитель Городского гематологического центра г. Новосибирска, проректор по научной работе НГМУ Татьяна ПОСПЕЛОВА;

– медицинский директор фармацевтической компании Janssen EMEA Маргарет ДОЙЛ;

– управляющий директор Janssen Россия и СНГ Катерина ПОГОДИНА.



Модератор – заведующая кафедрой онкологии Российской медицинской академии последипломного образования Минздрава России Ирина ПОДДУБНАЯ.



В ходе мероприятия участники расскажут об инновационных подходах в онкогематологии и перспективных разработках Janssen в терапии злокачественных заболеваний крови, о роли борьбы с онкогематологическими заболеваниями для сохранения здоровья нации, о значении внедрения инноваций для системы здравоохранения.



Аккредитация до 22 октября 16:00: Анна Лебединская, Тел: + 7 (906) 097-6745, E-mail: anna.lebedinskaya@hkstrategies.com



Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru