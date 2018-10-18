Пресс-конференция о религиозной нетерпимости в мире

22 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, на которой состоится презентация ежегодного странового доклада Российской ассоциации защиты религиозной свободы "Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире".



Участники:

– руководитель секретариата Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий ЗВОНАРЕВ;

– руководитель секретариата Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь ЯКИМЧУК;

– председатель Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир КРГАНОВ;

– председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр КУДРЯВЦЕВ;

– генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы, пастор, первый заместитель председателя Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, член Общественной палаты РФ Олег ГОНЧАРОВ;

– руководитель Департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями РФ раввин Аарон ГУРЕВИЧ.



Участники мероприятия в контексте доклада обсудят основные тенденции в сфере религиозной свободы в мире, в числе которых рост террористической угрозы, ухудшение религиозной ситуации на Украине, рост исламофобии и антисемитизма в Европе, секуляризация общества, распространение нетрадиционных ценностей.



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