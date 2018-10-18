Пресс-конференция скульптора Александра Рукавишникова

23 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция российского скульптора Александра РУКАВИШНИКОВА.



27 октября в Сорренто (Италия) будет открыт памятник известному советскому писателю Максиму Горькому, созданный по проекту Александра Рукавишникова. В ходе пресс-конференции будут освещены проблемы развития современной скульптуры и перспективы международного сотрудничества в гуманитарной и культурной областях, а также затронуты вопросы популяризации русской культуры за рубежом в целом.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/