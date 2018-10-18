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Форум "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой трансформации экономики"

(обновлено: 14:04 18.10.2018)

15 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится конференция "Лизинг и Sharing Economy: эпоха цифровой трансформации экономики", которую проводит АО "Газпромбанк Лизинг".

Участники:
— профессор Чикагского университета и ВЭШ, экономист Константин СОНИН;
— советник генерального директора "Открытие Брокер" по макроэкономике, экономист, доцент РАНХиГС Сергей ХЕСТАНОВ;
— генеральный директор Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) Екатерина ТРОФИМОВА;
— председатель совета директоров лизинговой компании Brunswick Rail Владимир ЛЕЛЕКОВ;
— первый заместитель генерального директора по общему управлению НПК "Объединенная вагонная компания" Дмитрий БОВЫКИН;
— управляющий партнер BelkaCar Екатерина МАКАРОВА;
— заместитель директора Фонда развития промышленности Сергей ВОЛОГОДСКИЙ;
— генеральный директор ШПП "РОССПОРТ" Алексей ЗУЕВ;
— основатель Samocat Sharing Василий БЫКОВ;
— генеральный директор ТФК "КАМАЗ" Андрей ИГНАТЬЕВ;
— руководитель программы "Мой таксопарк", Яндекс.Такси Алексей ЛЕЩЕНКО;
— директор компании Fraikin Poland Артур НОВИЦКИ (Польша);
— советник Европейской ассоциации лизинговых компаний Leaseurope Элиза ФАЛЛИТИ (Италия);
— директор компании Diplomat Consult SRL Адриана Ахчиарлю КИРИАКИДИС (Румыния).

В мероприятии примут участие и выступят в дискуссиях ведущие макроэкономисты, топ-менеджмент российских и зарубежных шеринговых компаний, руководители крупнейших российских компаний реального сектора экономики, представители международных лизинговых ассоциаций, делового сообщества и органов государственной власти, финансисты и директора по развитию бизнеса. Всего ожидается более 500 гостей.
Ключевой темой Третьей Лизинговой конференции станет развитие экономики совместного пользования (Sharing economy). Актуальность этого вопроса обусловлена набирающим популярность трендом смены психологии потребления в передовых экономиках мира. Участники дискуссии обсудят, что послужило импульсом для развития Sharing economy в России и в мире, какой прогноз можно дать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для b2b и b2c секторов, какова роль лизинга в развитии Sharing economy.

Партнерами конференции выступили Страховая группа "СОГАЗ", НПК "Объединенная Вагонная Компания", АО "СГ-транс". Информационные партнеры — РИА "Новости", РБК, Business FM, Союз золотопромышленников, "Гудок", "Нефтегазовая вертикаль", "Банковское обозрение", PortNews, "РЖД-партнер", Национальный банковский журнал, Neftegaz.ru, "Лизинг ревю", Russian Business Guide, "Морские вести России", "Морской флот", "Морские порты".

Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте конференции.
Аккредитация: Светлана Хисматова +7 (495) 719-1396 (доб. 5-56-22), www.gpbl.ru

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.

Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru

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