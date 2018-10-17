Пресс-конференция о защите прав инвалидов

22 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Защита прав инвалидов: актуальные проблемы".



Участники:

— Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна ПОТЯЕВА;

— Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений БУНИМОВИЧ;

— депутат Государственной думы РФ Владимир КРУПЕННИКОВ;

— директор центра реабилитации и образования №7 Светлана ВОЙТАС.



К участию также приглашены представители Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.



25-26 октября 2018 года в городе Москве будет проводиться Московский межрегиональный Форум "Современные тенденции защиты прав инвалидов: мониторинг, баланс интересов, инновации".

В ходе пресс-конференции планируется представить опыт Москвы по созданию и функционированию безбарьерной инфраструктуры; ознакомить участников с практикой работы Уполномоченного по правам человека в городе Москве по защите прав и свобод лиц с инвалидностью; проинформировать участников об исследовании по анализу доступности услуг и осветить другие актуальные аспекты этой темы.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/