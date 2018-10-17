Пресс-конференция об увековечении памяти героев сопротивления в концлагерях

18 октября в 14:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная итогам конкурса на разработку архитектурной композиции героям сопротивления в концлагерях и гетто.



Участники:

— президент Федерации еврейских общин России Александр БОРОДА;

— скульптор Александр ЦИГАЛЬ;

— архитектор Михаил ПОЛЯНЦЕВ;

— член жюри конкурса Сергей КАПКОВ.



Композиция, первый камень которой был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста при участии Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, будет посвящена героям сопротивления концлагерей и гетто в годы Второй мировой войны. Конкурс на разработку архитектурно-скульптурной композиции был приурочен к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор: узники концлагеря проявили невероятное мужество и силу духа, дав отпор угнетателям, рискуя жизнью и не имея практически никакой надежды обрести свободу. Во время мероприятия также будет объявлен победитель конкурса.



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