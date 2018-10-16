Круглый стол об отношениях России и Израиля и региональной безопасности

24 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Отношения России и Израиля на современном этапе", в рамках которого будет представлено новое исследование РСМД "Россия и Израиль: ближневосточное измерение отношений".



Участники:

— старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Николай СУРКОВ;

— Чрезвычайный и полномочный Посол (Посол России в Израиле с 2007 по 2011 гг.), член РСМД Петр СТЕГНИЙ;

— эксперт РСМД Юрий БАРМИН;

— заведующая отделом изучения Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН Татьяна КАРАСОВА.



17 сентября во время нападения израильских самолетов F-16 на цели в сирийской провинции Латакия сирийские системы воздушной безопасности по ошибке сбили российский разведывательный самолет Ил-20. Вследствие этого трагического инцидента отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию. Какие проблемы и вызовы существуют для российско-израильских отношений в ближневосточном регионе? Каковы особенности взаимодействия России и Израиля в Сирии? Какова роль России в российско-израильско-иранском треугольнике? Как повлияет ситуация вокруг иранской "ядерной сделки" на двусторонние отношения между Россией и Израилем? Каковы перспективы палестино-израильского урегулирования, и какую роль в этом процессе может сыграть Москва?



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