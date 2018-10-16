8 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится IX Международная конференция "Защита персональных данных".



Участники:

— представители органов исполнительной власти РФ;

— делегации регулирующих органов из Китая, Италии, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Сербии и Азербайджана, Южно-Африканской Республики, Иордании и Марокко;

— производители и разработчики систем защиты персональных данных;

— руководители подразделений информационной безопасности;

— специалисты кредитно-финансовых структур, операторов связи, предприятий нефтегазового, энергетического и промышленного комплексов, медицинских и образовательных учреждений, а также компаний других сфер экономики.



Ежегодная конференция "Защита персональных данных", проходящая при поддержке Роскомнадзора, организована RSpectr / Project Si event agency. В рамках конференции обсуждаются актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности личной информации. В ходе дискуссии будут выработаны предложения в сфере регулирования отрасли, а также проведен прямой диалог уполномоченного органа по защите персональных данных – Роскомнадзора – с операторами, представителями телекоммуникационных компаний и интернет-сообщества.

В программе конференции предусмотрено проведение трех секций: "GDPR", "Технологические особенности сети Интернет: услуги без границ" и "Информационная безопасность". Эксперты рассмотрят тенденции развития международного правового регулирования на примере нового регламента ЕС, обсудят обеспечение конфиденциальности в сфере Big Data, в соцсетях и других цифровых средах, а также оценят уровень информационной безопасности в области защиты персональных данных.



Подробная информация и предварительная программа мероприятия на сайте.



Аккредитация до 5 ноября включительно.



Вход при предъявлении паспорта.



ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru