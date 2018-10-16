Круглый стол о перспективах развития ВТС РФ со странами Ближнего Востока

19 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийный круглый стол о перспективах развития военного и военно-технического сотрудничества России с государствами ближневосточного региона.



Участники:

— заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;

— директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь КОРОТЧЕНКО;

— президент Центра стратегических исследований "Россия — исламский мир" Шамиль СУЛТАНОВ.



17 октября завершается трехдневный визита в Россию президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, итогом которого станет подписание договора о стратегическом сотрудничестве между двумя странами. Одна из главных тем переговоров египетского лидера с президентом России Владимиром Путиным и другими представителями российского руководства — военно-техническое сотрудничество. Как подписание Договора о партнерстве и стратегическом сотрудничестве РФ с Египтом скажется на дальнейшем развитии ВТС между двумя государствами? Каковы наиболее перспективные направления сотрудничества России со странами Ближнего Востока в военно-технической сфере? Какие факторы способствуют, а какие сдерживают развитие ВТС России со странами региона?



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