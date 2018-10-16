Пресс-конференция к 100-летию Государственного музея Востока

26 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Музей Востока: планы, перспективы и завтрашний день", приуроченная к 100-ой годовщине со дня основания Государственного музея Востока.



Участники:

— директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации Владислав КОНОНОВ;

— генеральный директор Музея Востока Александр СЕДОВ;

— заместитель генерального директора Музея Востока Владимир АВЕТИСЯН;

— заведующая отделом выставок и постоянных экспозиций музея Востока Альбина ЛЕГОСТАЕВА;

— директор Музея Рерихов (филиал Государственного музея Востока) Тигран МКРТЫЧЕВ.



В 2018 году исполняется 100 лет со дня основания Государственного музея Востока, который является единственным в России культурным центром, специализирующимся на хранении, изучении и популяризации искусства стран и народов Востока. В ходе мероприятия будет рассказано о дальнейших планах музея, а также о важности сохранения наследия восточных народов для развития российской и мировой культуры.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/