Видеомост о литературной премии "Антоновка. 40+"

17 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев –Тбилиси, посвященный новой литературной премии для авторов, пишущих на русском языке.



Участники в Москве:

— прозаик, председатель оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Александр ЕВСЮКОВ;

— литераторы, члены оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Екатерина БАРМИЧЕВА и Светлана ШУМИЛИНА.



В Минске:

— поэт, журналист, член оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Ирина КАРЕНИНА.



В Ереване:

— писатель, журналист Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН;

— писатель Ашот ГАЗАЗЯН.



В Кишиневе:

— писатель, публицист, переводчик Олег КРАСНОВ.



В Тбилиси:

— редактор газет "Многонациональная Грузия", "Русское Вече", председатель Ассоциации русскоязычных журналистов Грузии Михаил АЙДИНОВ.



Премия "Антоновка. 40+" ставит своей задачей поддержку и продвижение авторов старше 40 лет в общее русскоязычное пространство. В ходе видеомоста пойдет речь о номинациях премии и о ситуации с русскоязычной литературой в странах постсоветского пространства.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/