Видеомост о литературной премии "Антоновка. 40+"

17 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Минск – Ереван – Кишинев –Тбилиси, посвященный новой литературной премии для авторов, пишущих на русском языке.
Участники в Москве:
— прозаик, председатель оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Александр ЕВСЮКОВ;
— литераторы, члены оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Екатерина БАРМИЧЕВА и Светлана ШУМИЛИНА.
В Минске:
— поэт, журналист, член оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Ирина КАРЕНИНА.
В Ереване:
— писатель, журналист Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН;
— писатель Ашот ГАЗАЗЯН.
В Кишиневе:
— писатель, публицист, переводчик Олег КРАСНОВ.
В Тбилиси:
— редактор газет "Многонациональная Грузия", "Русское Вече", председатель Ассоциации русскоязычных журналистов Грузии Михаил АЙДИНОВ.
Премия "Антоновка. 40+" ставит своей задачей поддержку и продвижение авторов старше 40 лет в общее русскоязычное пространство. В ходе видеомоста пойдет речь о номинациях премии и о ситуации с русскоязычной литературой в странах постсоветского пространства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/