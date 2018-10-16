19 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация новейшего метода восстановления мужской потенции.



Участники:

— главный уролог Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Дмитрий ПУШКАРЬ;

— директор Института современной урологии США, преподаватель-эксперт клиники Седарс-Сайнай в Лос-Анджелесе, профессор кафедры урологии Калифорнийского университета Александр ГЕРШМАН;

— профессор кафедры урологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ника АХВЛЕДИАНИ.



В качестве гостей приглашены представители органов государственной власти и научного сообщества.



Существующие на данный момент методы лечения эректильной дисфункции предполагают либо пожизненный прием таблетированных или инъекционных лекарств, либо требуют проведения сложной хирургической операции. В России представлен новейший метод регенеративной медицины, основанный на использовании крови, обогащенной собственными мезенхимальными клетками пациента, извлеченными из костного мозга. Предполагается, что данный способ лечения сможет применяться даже при тяжелых расстройствах эрекции. Подробности объяснят врачи, впервые в России применившие данный метод.

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