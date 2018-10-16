Пресс-конференция о развитии туризма в России

17 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция о развитии туристического потенциала регионов России.
В мероприятии примут участие:
— заместитель Председателя правительства Ярославской области Максим АВДЕЕВ;
— директор департамента туризма Ярославской области Юлия РЫБАКОВА;
— представитель Федерального агентства по туризму.
С 24 по 26 октября в Ярославле пройдет VIII Международный туристический форум "Visit Russia ". В ходе пресс-конференции будет рассказано об особенностях форума и важности подобных мероприятий для увеличения туристической привлекательности России.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/