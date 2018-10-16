Пресс-конференция о развитии туризма в России

17 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция о развитии туристического потенциала регионов России.



В мероприятии примут участие:

— заместитель Председателя правительства Ярославской области Максим АВДЕЕВ;

— директор департамента туризма Ярославской области Юлия РЫБАКОВА;

— представитель Федерального агентства по туризму.



С 24 по 26 октября в Ярославле пройдет VIII Международный туристический форум "Visit Russia ". В ходе пресс-конференции будет рассказано об особенностях форума и важности подобных мероприятий для увеличения туристической привлекательности России.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/