17 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная IV Международному форуму "Религия и мир", который пройдет в Москве 24-25 октября.



Участники:

– председатель Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Сергей ГАВРИЛОВ;

– заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор ВОДОЛАЦКИЙ;

– заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин БЛАЖЕНОВ;

– президент Союза "Христианский мир" Алексей ЧЕРКЕЗОВ;

– президент Благотворительного фонда "РУССАР" Олег ФОМИН;

– председатель отдела религиозного образования Московской городской епархии Русской Православной Церкви, иеромонах Онисим (БАМБЛЕВСКИЙ).



В этом году название Форума: "Религия и мир: религия и цифровое общество". В ходе пресс-конференции планируется обсудить место и роль религии в современном цифровом обществе, новые коммуникационные технологии как инструмент миссионерского и социального служения, методы противодействия религиозному экстремизму, опыт работы конфессий в информационном пространстве.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/