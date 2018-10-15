Пресс-конференция о развитии экономических связей России и КНР

18 октября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Национальные выставочные проекты как двигатель развития торгово-экономических взаимоотношений России и Китая".



Участники:

— первый секретарь Посольства КНР в РФ ЛИ Чаохуэй;

— депутат Госдумы РФ, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена ПАНИНА;

— вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Тимур АНДРЕЕВ;

— директор по связям с госорганами компании ALIBABA.COM (RU) Сергей ЛЕБЕДЕВ;

— руководитель направления национальных выставок компании Мессе Франкфурт РУС Виктория ХАРЛАМОВА;

— управляющий партнер компании ILM Андрей ЛУКАШЕВ.



Также к участию приглашены:

— директор Департамента внешних связей и работы с деловыми советами Торгово-промышленной палаты РФ Владимир КОПКОВ;

— управляющий директор по международному развитию "Российский Экспортный Центр" Анна БЕЛЯЕВА;

Модератор – вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Тимур АНДРЕЕВ.



Компания Мессе Франкфур РУС совместно с Министерством коммерции КНР запускает в России уникальный формат выставочного проекта: импортно-экспортную платформу – International Commodity Fair. Проект направлен на укрепление торговых связей между Россией и соседними странами, расширение инвестиционных возможностей, обмен опытом, в том числе по созданию совместных предприятий, локализации продукции и OEM производства.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться перспективы развития российско-китайских торгово-экономических отношений, рассмотрены законодательные инициативы по модернизации машиностроения в РФ, представлен обзор инвестиционных проектов китайского бизнеса в России. Также состоится презентация Российской экспортной платформы.



Аккредитация

Рустам Саидрахмонов: +7 495 649 8775 д. 154, Rustam.Saidrakhmonov@russia.messefrankfurt.com

Ирина Давыдова: +7 916 641 8480, idavydova511@gmail.com



Вход при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/