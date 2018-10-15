Пресс-конференция о развитии экономических связей России и КНР

18 октября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Национальные выставочные проекты как двигатель развития торгово-экономических взаимоотношений России и Китая".
Участники:
— первый секретарь Посольства КНР в РФ ЛИ Чаохуэй;
— депутат Госдумы РФ, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена ПАНИНА;
— вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Тимур АНДРЕЕВ;
— директор по связям с госорганами компании ALIBABA.COM (RU) Сергей ЛЕБЕДЕВ;
— руководитель направления национальных выставок компании Мессе Франкфурт РУС Виктория ХАРЛАМОВА;
— управляющий партнер компании ILM Андрей ЛУКАШЕВ.
Также к участию приглашены:
— директор Департамента внешних связей и работы с деловыми советами Торгово-промышленной палаты РФ Владимир КОПКОВ;
— управляющий директор по международному развитию "Российский Экспортный Центр" Анна БЕЛЯЕВА;
Модератор – вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Тимур АНДРЕЕВ.
Компания Мессе Франкфур РУС совместно с Министерством коммерции КНР запускает в России уникальный формат выставочного проекта: импортно-экспортную платформу – International Commodity Fair. Проект направлен на укрепление торговых связей между Россией и соседними странами, расширение инвестиционных возможностей, обмен опытом, в том числе по созданию совместных предприятий, локализации продукции и OEM производства.
В ходе пресс-конференции будут обсуждаться перспективы развития российско-китайских торгово-экономических отношений, рассмотрены законодательные инициативы по модернизации машиностроения в РФ, представлен обзор инвестиционных проектов китайского бизнеса в России. Также состоится презентация Российской экспортной платформы.
Аккредитация
Рустам Саидрахмонов: +7 495 649 8775 д. 154, Rustam.Saidrakhmonov@russia.messefrankfurt.com
Ирина Давыдова: +7 916 641 8480, idavydova511@gmail.com
Вход при предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/