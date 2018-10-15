Пресс-конференция победителя общего зачета Гран-при Евгения Климова

18 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция победителя Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в общем зачете Евгения КЛИМОВА.
Впервые в истории прыжков на лыжах с трамплина спортсмен из России стал победителем в общем зачете соревнований летнего Гран-при.
В мероприятии также примут участие:
— президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий ДУБРОВСКИЙ;
— главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений ПЛЕХОВ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/