Видеомост Москва – Минск по итогам V Форума регионов России и Беларуси

15 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Минск по итогам V Форума регионов России и Беларуси.



Участники в Москве:

— председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ;

— заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина ГЕХТ;

— член Комитета СФ по экономической политике Владимир КРАВЧЕНКО.



В Минске к разговору приглашены представители Совета Республики.



10–12 октября в Могилеве состоится V Форум регионов России и Беларуси с участием президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. Тематика охватывает важнейшие аспекты двусторонней повестки: продовольственная безопасность, согласованная промышленная и социально-экономическая политика, развитие цифровой экономики, кооперация в сфере высоких технологий и инноваций, молодежная политика. В этом году в программу впервые включено заседание Совета делового сотрудничества, где соберутся руководители субъектов хозяйствования двух стран. Об итогах форума, принятых решениях и перспективах их реализации пойдет речь в рамках видеомоста.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/