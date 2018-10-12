Пресс-конференция о правах заемщиков микрофинансовых организаций

15 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Проблемы кредитования: кто защитит заемщика?".



Участники:

— председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН;

— начальник Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег ПРУСАКОВ;

— член Экспертного совета по цифровой экономике Комитета по экономической политике Госдумы РФ Гузелия ИМАЕВА.



К участию приглашены:

— представители Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ, экономисты, социологи, эксперты по защите прав потребителей финансовых услуг.



На мероприятии будут представлены результаты независимого мониторинга уровня защиты прав потребителей услуг микрофинансовых организаций, проведенного по методу тайного покупателя в 16-ти регионах России, а также социологического исследования потребителей займов до зарплаты. Будут даны рекомендации по решению существующих проблем в сфере микрокредитования с учетом международного опыта борьбы с ростовщичеством.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/