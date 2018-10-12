Пресс-показ фильма "Супер Бобровы 2. Народные мстители"

15 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ семейной комедии "Супер Бобровы 2. Народные мстители" режиссера Дмитрия Дьяченко и творческая встреча с создателями картины.



Участники:

— режиссер Дмитрий ДЬЯЧЕНКО;

— генеральные продюсеры Эдуард ИЛОЯН и Виталий ШЛЯППО;

— актеры Оксана АКИНЬШИНА, Павел ДЕРЕВЯНКО, Роман КУРЦЫН, Ирина ПЕГОВА и Даниил ВАХРУШЕВ.



В российский прокат картина выходит в самое ближайшее время. "Супер Бобровы 2. Народные мстители" – это новый комедийный фильм, в центре событий которого снова оказалось семейство Бобровых.

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Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/