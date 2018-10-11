Пресс-конференция о психологической работе в системе образования

12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Развитие психологической службы в системе образования Российской Федерации".



Участники:

— заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна СИНЮГИНА;

— директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Евгений СИЛЬЯНОВ;

— заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса ФАЛЬКОВСКАЯ;

— проректор Московского государственного психолого-педагогического университета, директор Института проблем инклюзивного образования МГППУ Светлана АЛЕХИНА;

— вице-президент Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий ЗИНЧЕНКО;

— действительный член Российской академии образования, главный научный сотрудник Психологического института Российской академии образования Ирина ДУБРОВИНА;

— педагог-психолог социального приюта для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, "Берег надежды", победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России – 2017" Елена БОЛДЫРЕВА.



Мероприятие состоится в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России – 2018".



Каковы основные векторы развития психологической службы в системе образования в РФ? Является ли пропаганда психологических знаний обязательной составляющей образовательной деятельности? Способствуют ли конкурсы профессионального мастерства повышению эффективности и конкурентоспособности российского образования?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/