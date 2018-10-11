Пресс-конференция к 80-летнему юбилею спортивного самбо

17 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвященная 80-летию официального признания самбо видом спорта.



Участники:

— заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид НУРГАЛИЕВ;

— руководитель Федерального агентства связи Олег ДУХОВНИЦКИЙ;

— президент Международной федерации самбо Василий ШЕСТАКОВ;

— президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей ЕЛИСЕЕВ;

— президент Всероссийской студенческой лиги самбо, помощник заместителя Председателя Правительства РФ Вениамин КАГАНОВ.

В ходе мероприятия состоится торжественное гашение тематической юбилейной почтовой марки.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html