Пресс-конференция о повышении безопасности дорожного движения

22 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Новые законодательные инициативы в сфере повышения безопасности дорожного движения".



Участники:

— заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Сергей БИДОНЬКО;

— директор Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации Игорь КОСТЮЧЕНКО.



На мероприятии будут представлены ключевые законопроекты осенней сессии 2018 года: федеральный бюджет на 2019 г. и 2020–2021 гг. в части транспорта, итоги реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" за 2017 год и истекший период 2018 года, освещены планы работы по проекту.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/