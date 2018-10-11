Круглый стол о решающих битвах второй половины 1943 года

15 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Славные страницы Великой Отечественной: решающие сражения 1943 года".



К участию приглашены:

— научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО МИД России Михаил МЯГКОВ;

— военный историк, кандидат исторических наук Алексей ИСАЕВ.

— эксперты Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.



75 лет назад, с 19 по 30 октября 1943 года, в Москве проходила конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритания, на которой страны-участницы антигитлеровской коалиции согласовали вопросы дальнейшего ведения войны против Германии. Успехи в ходе военной кампании 1943 года (прорыв блокады Ленинграда, полная ликвидация окруженных под Сталинградом немецких войск, контрнаступление на Курской дуге, освобождение Кавказа и битва за Днепр) ознаменовали собой завершение коренного перелома в ходе Второй мировой войны и полный переход стратегической инициативы к Красной Армии, продолжавшей победоносное продвижение на Запад.

Эксперты обсудят военно-стратегическое и геополитическое значение наступательных операций советских войск 2-й половины 1943 года, поговорят о военном искусстве советских полководцев, о героях Курской битвы и битвы за Днепр. Особое внимание будет уделено значению этих сражений для патриотического воспитания, сохранению исторической памяти о подвигах советских солдат и противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны.

Также будут представлены результаты современных исследований, подготовленных к 75-й годовщине разгрома немецких войск на Курской дуге.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/