Круглый стол о перспективах улучшения отношений России и ЕС

22 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол о перспективах взаимодействия России и Евросоюза, в ходе которого будет представлен доклад "Выборочное сотрудничество России и ЕС", подготовленный экспертами РСМД совместно с европейскими коллегами.



Участники:

— Чрезвычайный и Полномочный Посол, вице-президент Российского совета по международным делам Александр АКСЕНЕНОК;

— программный директор РСМД Иван ТИМОФЕЕВ;

— руководитель отдела Восточной Европы и Евразии Фонда науки и политики (SWP) (Берлин) Сабине ФИШЕР.



Отношения в духе соперничества в условиях санкций стали новой нормой для России и Евросоюза. При текущем раскладе отношения России и ЕС ждет негативная динамика, если стороны, оценив риски и потери, не изменят ситуацию к лучшему. В каких областях взаимодействие России и ЕС возможно? Что может стать драйвером? Какие меры необходимо предпринять России и ЕС? Смогут ли Россия и ЕС найти точки соприкосновения по решению украинского кризиса? Возможно ли сотрудничество по иранской проблеме? Есть ли потенциал для экономического сотрудничества?



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