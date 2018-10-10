Пресс-конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева

1 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева.



К участию приглашены:

— руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр КИБОВСКИЙ;

— руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ;

— директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений БОГАТЫРЕВ;

— автор памятника И.С. Тургеневу, народный художник России Сергей КАЗАНЦЕВ.



9 ноября исполняется 200 лет со дня рождения писателя Ивана Тургенева. 8 ноября в Москве на Остоженке состоится торжественное открытие "тургеневского квартала" – архитектурно-музейного комплекса, в который после завершения масштабных реставрационных работ войдут Дом-музей И.С. Тургенева и приусадебная территория с садом и сквером, уже носящим имя писателя. Там же будет установлен первый в Москве памятник классику русской литературы.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/