Презентация доклада о развитии информационных процессов в Евразии

22 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Новые инструменты экспертно-информационной работы на пространстве Большой Евразии", подготовленного Каспийским экспертным клубом, Информационно-аналитическим центром по изучению постсоветского пространства и Центром "Каспий-Евразия" (Астрахань).



Участники:

— руководитель спецпроектов Каспийского экспертного клуба Гюльнара МАМЕДЗАДЕ;

— директор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства Дарья ЧИЖОВА;

— заместитель директора Центра "Евразийский мониторинг" (Астана) Жанар ТУЛИНДИНОВА;

— руководитель Экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей МАСАУЛОВ.



Публичная дипломатия, позиционирование страны на международном уровне и совершенствование экспертно-информационной работы в публичном поле – составная часть внешней политики государства. Инструменты "мягкой силы" совершенствуются: происходит конвергенция информационных технологий и механизмов публичной дипломатии. В этих условиях особую важность приобретает вопрос, как обеспечить качество аналитики и адекватную информацию.

Авторы доклада анализируют современные тенденции развития информационных процессов и экспертной деятельности на пространстве Большой Евразии, предлагают новые механизмы формирования интегрированных аналитических групп, ориентированных на создание совместных интеллектуальных продуктов.



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