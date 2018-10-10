Пресс-конференция к юбилею проекта "Великий Устюг–родина Деда Мороза"

18 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Губернатора Вологодской области Олега КУВШИННИКОВА, приуроченная к 20-летию проекта "Великий Устюг – родина Деда Мороза".



В мероприятии также примет участие Дед Мороз.



Проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза", начатый в 1998 году как ответ на решение проблем малых городов, стал одним из классических образцов продвижения территории. За 20 лет его реализации в Великом Устюге появились новые рабочие места и специальности для обучения в сфере туризма, реконструируется исторический центр, строятся дороги, открываются магазины и кафе. Город посетили порядка 2,7 млн человек. По итогам 2017 года Великий Устюг вошел в топ-10 популярных малых туристских городов России. Сегодня на родине Деда Мороза работают над совершенствованием инфраструктуры проекта. Продолжается строительство гостиниц, парка развлечений "12 месяцев", Дворца Деда Мороза, реконструкция аэропорта и взлетно-посадочной полосы.



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