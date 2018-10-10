Пресс-конференция о подготовке празднования 300-летия Кузбасса

11 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "300 лет Кузбассу: 1000 дней. Отсчет".



Участники:

— губернатор Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ;

— и.о. заместителя губернатора Кемеровской области Михаил БОСТАНДЖОГЛО;

— руководитель представительства Администрации Кемеровской области при Правительстве РФ Виктор КИРИЛЛОВ;

— совладелец и председатель Совета директоров ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", член Совета директоров ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" Андрей БОКАРЕВ;

— генеральный директор, председатель правления ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" Владимир РАШЕВСКИЙ;

— президент ЗАО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" Михаил ФЕДЯЕВ;

— художественный руководитель Московского театра под руководством О. Табакова Владимир МАШКОВ;

— драматург, режиссер Евгений ГРИШКОВЕЦ;

— заслуженная артистка России Алена БАБЕНКО;

— первый заместитель председателя правления Российского общества историков-архивистов Григорий ЛАНСКОЙ.



Мероприятие даст старт празднованию 300-летия со дня открытия Кузбасса – одного из крупнейших в стране и мире угольных бассейнов. В рамках пресс-конференции будет освещена история открытия первого угольного месторождения на территории Кузбасса, представлены программа подготовки к празднованию юбилея и ресурсы, которые будут привлечены для ее реализации.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/