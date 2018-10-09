Лекция об испанском языке

10 октября в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Испанский – язык международного общения" Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.



Лектор – директор учебной части Института Сервантеса Мануэль ФЕРНАНДЕС-КОНДЕ РОДРИГЕС.



Мероприятие приурочено к отмечаемому 12 октября Дню испанского языка и национальному испанскому празднику Hispanidad. Испанский язык считается третьим в мире по популярности. Каковы тенденции его распространения? В чем заключается работа Института Сервантеса по продвижению испанского языка и культуры испаноязычных стран? Какие современные электронные технологии используются в обучении?



*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.



Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!



Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход на территорию агентства строго при предъявлении паспорта.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/