Пресс-конференция главы Международной шахматной федерации А. Дворковича

12 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция главы Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия ДВОРКОВИЧА.
В ходе мероприятия будет рассказано о том, в какой атмосфере проходили выборы главы организации, о планах нового руководства, а также о перспективах повышения доступности массовых шахмат. Будут затронуты вопросы применения новых технологий в профессиональных шахматах и обсуждены дальнейшие пути увеличения роста популярности этого интеллектуального вида спорта.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/