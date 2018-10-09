Круглый стол о профстандартах в пластической хирургии

17 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Профессиональные и образовательные стандарты в пластической хирургии".



Участники:

— первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь КАГРАМАНЯН;

— руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил МУРАШКО;

— главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Наталья МАНТУРОВА;

— директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации Татьяна СЕМЕНОВА;

— президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, доцент кафедры пластической хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Константин ЛИПСКИЙ;

— заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации Ирина КУПЕЕВА;

— заведующий кафедрой пластической хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН Игорь РЕШЕТОВ;

— научный руководитель отдела разработки высокотехнологичных методов реконструктивной челюстно-лицевой хирурги ЦНИИС и ЧЛХ Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой пластической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Александр НЕРОБЕЕВ;

— заведующая кафедрой пластической хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Мария ВОЛОХ.



Услуги пластического хирурга должны быть максимально доступными для каждого гражданина России, а пластический̆ хирург обязателен в государственных медицинских учреждениях. При этом речь идет исключительно об услугах, которые должны оказываться по медицинским показаниям. На каком этапе находится развитие и профессиональное определение пластической хирургии? Какие изменения наступят с введением образовательного и профессионального стандартов по этой специальности? Какие меры предпринимаются для модернизации государственной системы подготовки кадров?



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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/