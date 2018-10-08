Пресс-конференция Министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова

10 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила КОТЮКОВА.



В ходе мероприятия будут освещены актуальные вопросы работы министерства. Особое внимание будет уделено планам по реализации нацпроектов "Наука" и "Образование". Также речь пойдет о взаимодействии с РАН, планах по законотворческой деятельности в сфере регулирования научных и образовательных организаций, перспективах кооперации науки и деловых кругов в рамках создания научно-образовательных центров и международной интеграции российского образования.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/