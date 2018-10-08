16 октября в 9:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится II Всероссийский форум по общественному здоровью.



К участию приглашены:

— Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника СКВОРЦОВА;

— губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ;

— директор департамента систем здравоохранения и общественного здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс КЛЮГЕ;

— президент независимого фонда "Общественное мнение" Александр ОСЛОН;

— заслуженный мастер спорт России по фигурному катанию Ирина СЛУЦКАЯ.



Согласно экспертным оценкам, увеличение средней продолжительности жизни во многом обусловлено успешной реализацией программ общественного здоровья, среди которых – обеспечение безопасности дорожного движения и труда, борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, сокращение потребления алкоголя и табака, а также снижение потребления соли и сахара. Основной целью мероприятия является поиск новых доказательно эффективных практик с целью их последующего применения как внутри страны, так и на международном уровне. В рамках форума состоится презентация информационно-коммуникационной кампании Минздрава России по укреплению общественного здоровья.



Аккредитация: press@rosminzdrav.ru, Бондарь Александра 8 925 058 62 47.



Вход при предъявлении паспорта.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой, Президентский, Малый залы.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru