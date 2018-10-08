6-7 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится профессиональная конференция по цифровой аналитике iMetrics.



Восьмой год подряд этот форум представляет передовой опыт российской и зарубежной аналитики. Веб-аналитика iMetrics полезна для тех, кто руководит маркетингом и digital-подразделениями в компаниях, для специалистов в области цифровой аналитики.



Подробная информация о мероприятии и условиях участия по ссылке.



Вход только при предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html

Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru