Круглый стол о поставках ЗРК С-300 в Сирию

8 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол о поставках в Сирию систем ПВО С-300 и связанной с этим изменением в расстановке сил на Ближнем Востоке.



Участники:

— военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир БОГАТЫРЕВ;

— политолог, экс-посол России в Сирии Александр ЗОТОВ;

— директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь КОРОТЧЕНКО;

— заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр КУЗНЕЦОВ.



2 октября Россия завершила поставку в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. Началось обучение работе на них сирийского персонала. Эти поставки и другие шаги, которые, по сообщениям руководства Минобороны России, последуют за ними, призваны обеспечить качественно новый уровень противовоздушной обороны, изменят расстановку сил и правила игры в регионе. Смогут ли ЗРК С-300 гарантированно закрыть воздушное пространство Сирии от авиационных и ракетных атак, и как скоро они заступят на боевое дежурство? Как присутствие мощных ракетных систем С-300 изменит соотношение сил и действия стран, вовлеченных в конфликт? Чем ответят США на поставку Москвой систем С-300 в Сирию?



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