Пресс-конференция об исторических связях России и Франции

9 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Россия и Франция: живая связь поколений".



Участники:

— научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;

— военный атташе Франции Иван МАРТЭН;

— дочь дважды Героя Советского Союза маршала Родиона Малиновского Наталья МАЛИНОВСКАЯ;

— внучка русского солдата 1-й бригады Русского экспедиционного корпуса во Франции времен Первой мировой войны Федора Мамонтова Мари БЕЛЛЕГУ.



К участию приглашены:

— представители Посольства Франции в Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации.



В ходе мероприятие речь пойдет о союзнической миссии России во Франции в годы Первой мировой войны, о судьбах русских солдат и офицеров, оставшихся в этой стране, о совместных памятных акциях. Будет рассказано о предстоящей выставке, посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны, освещен процесс работы по созданию электронной картотеки ее участников. Также будет представлен Народный архив документов Первой мировой войны. Это новый интернет-ресурс, на котором каждый желающий сможет разместить портрет, рассказ о боевом пути или отрывки воспоминаний своих родственников, воевавших в Первую мировую или ставших свидетелями тех событий.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/