Пресс-конференция о новых методах лечения детской онкологии

18 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Опухоли головного мозга у детей: мифы, статистика, перспективы".



Участники:

— профессор Российского научного центра рентгенорадиологии Ольга ЖЕЛУДКОВА;

— основатель Клиники амбулаторной онкологии и гематологии Михаил ЛАСКОВ;

— главный детский нейрохирург Министерства здравоохранения РФ, заведующий 1 детским отделением Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Сергей ГОРЕЛЫШЕВ;

— директор Лечебно-реабилитационного научного центра "Русское поле" Александр КАРЕЛИН;

— директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алена МЕШКОВА.



Модератор — директор по развитию Благотворительного фонда Константина Хабенского Анна СЫСОЕВА.



В нашей стране опухоль мозга ежегодно диагностируется у 1200 детей. С диагностикой, лечением и реабилитацией этого заболевания по-прежнему связано много мифов, а информация, которой делятся не только пациенты, но иногда и врачи, зачастую оказывается недостоверной и устаревшей. Благотворительный фонд Константина Хабенского и ведущие специалисты в сфере лечения опухолей мозга у детей в России расскажут, как изменилась ситуация за последние 20 лет, разрушат мифы, связанные с заболеванием, и поделятся информацией о симптомах, на которые важно обратить внимание.



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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



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