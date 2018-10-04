Круглый стол об отношениях России и НАТО

8 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "НАТО: стратегия в отношении России".



Участники:

— заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Павел ЗОЛОТАРЕВ;

— заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий ДАНИЛОВ;

— заведующий кафедрой международных организаций факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;

— заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий СУСЛОВ.



3–4 октября в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО. Главы оборонных ведомств обсуждают увеличение расходов на оборону, укрепление обороноспособности альянса, нестабильность на южных границах, кибербезопасность, противодействие гибридным угрозам и другие вопросы. Тема России поднимается в контексте якобы существующих нарушений Договора РСМД, усиления военного присутствия в Черном и Азовском морях, а также кибератак российских хакеров, "разоблаченных" спецслужбами Британии и Нидерландов. Что мешает НАТО наладить конструктивный диалог с Россией? Есть ли шанс на восстановление отношений?



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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



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