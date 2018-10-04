Заседание Комитета по СМИ и информполитике Ассоциации менеджеров

11 октября в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: "Бизнес VS внешние вызовы. Задачи PR".



К участию приглашены:

— директор департамента по связям с общественностью компании "Мечел" Екатерина ВИДЕМАН;

— руководитель департамента общественных связей и коммуникаций компании "Еврохим" Владимир ТОРИН.



Модераторы:

— сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, директор департамента общественных связей компании "Норникель" Андрей КИРПИЧНИКОВ;

— сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ.



Бизнес развивается в пространстве формальных институтов. Они могут быть отражены в законах и нормативно-правовых актах, однако в информационном обществе заявления чиновников и близких к власти экспертов способны оказать существенное влияние на любой бизнес. Как бизнесу реагировать на подобные заявления и эффективно донести свою позицию до стейкхолдеров?



Аккредитация по ссылке

Вход при предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/