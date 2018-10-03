Пресс-конференция, посвященная концепции выставки Interlight Moscow

10 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Энергоэффективность, комфорт, безопасность: концепция будущего выставки Interlight Moscow".



Участники:

— глава Ассоциации европейского бизнеса в России доктор Франк ШАУФФ;

— руководитель специальных проектов Центра компетенции Министерства строительства и ЖКХ РФ Игорь Веселов;

— президент компании "Лайтинг Бизнес Консалтинг" Владимир ГАБРИЕЛЯН;

— ведущие отраслевые ассоциации и компании-производители.



Мероприятие посвящено ведущему тренду в сфере автоматизации зданий – интегрированным системам безопасности. Данное направление станет новым вектором развития международной специализированной выставки Interlight Moscow powered by light+building.



В рамках пресс-конференции будет представлена концепция нового бизнес-события – Intersec Forum, посвященного автоматизации зданий и интегрированным системам безопасности. Форум был успешно проведен во Франкфурте-на-Майне, а в России впервые пройдет 8 ноября на площадке выставки Interlight Moscow. Также в ходе мероприятия организаторы премии "Золотой фотон" и выставки Interlight Moscow представят концепцию развития сотрудничества. "Золотой фотон" – главное отраслевое мероприятие, способствующее укреплению и продвижению светотехнических брендов в странах ЕврАзЭС.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/