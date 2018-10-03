Пресс-конференция о VIII Всероссийском фестивале NAUKA 0+

5 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президента Российского союза ректоров Виктора САДОВНИЧЕГО, посвященная популяризации науки в России и проведению VIII Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, организаторами которого выступают Министерство образования и науки РФ, Правительство Москвы и МГУ им. М.В. Ломоносова.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html