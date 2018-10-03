Пресс-конференция об осеннем призыве в год 100-летия комиссариата Москвы

4 октября в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Москвичи на службе России. Звездный призыв".



Участники:

— руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий СУЧКОВ;

— народный артист СССР Василий ЛАНОВОЙ;

— военный комиссар города Москвы Виктор ЩЕПИЛОВ;

— генеральный директор Благотворительного фонда "Сильная армия" Алина ИВАНОВА;

— президент Федерации силового многоборья Иван МЕЧИШЕВ;

— рекордсмен мира по жиму лежа, ветеран боевых действий Константин БОГДАНОВ.



1 октября начался осенний призыв в Вооруженные силы России. В год 100-летия Московского военного комиссариата открытие армейских сборов в столице будет отмечено большой молодежной акцией "Москвичи на службе России. Звездный призыв", которая пройдет 6 октября в Парке Победы на Поклонной горе. В этом году мероприятие впервые будет открытым не только для призывников, но и для всех желающих. Посетители смогут увидеть высокотехнологичные военные разработки, показательные выступления и мастер-классы по экстремальным видам спорта и боевым состязаниям с применением военной техники, а также шоу с участием популярных артистов.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/