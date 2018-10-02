Пресс-конференция главы Комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова

4 октября в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь – Москва председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолия АКСАКОВА.



Участники в Москве – представители СМИ.



Есть ли принципиальные различия и особенности исполнения пенсионного законодательства в отношении крымчан? Как запуск автомобильных грузоперевозок по Крымскому мосту скажется на экономике полуострова и повлияет на цены в Крыму? Когда можно будет в полной мере воспользоваться биометрическими данными для получения услуг материковых банков? Каковы плюсы и минусы вступления в силу закона о противодействии кибермошенничеству?



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/