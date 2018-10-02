Видеомост Москва – Казань о межконфессиональном сотрудничестве

10 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Казань на тему: "Конфессии – в помощь детям: возможно ли сотрудничество разных религий?".



Участник в Москве:

— протоиерей, основатель и руководитель Санкт-Петербургского детского хосписа, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр ТКАЧЕНКО.



В Казани:

— муфтий Республики Татарстан Камиль САМИГУЛЛИН.



Религиозные организации инвестируют существенные ресурсы в решение социальных задач. Некоммерческие и благотворительные организации, созданные при участии традиционных конфессий, становятся активными участниками социальных процессов. Зачем религиозным организациям благотворительные проекты, с какой целью они осуществляются и кому могут быть выгодны? Могут ли представители разных религий взаимодействовать в решении социальных проблем? Применим ли термин "социальное партнерство" к совместным программам религиозных организаций, медицинских и социальных учреждений? Почему первый в России детский хоспис был создан православным священником?



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