Пресс-конференция посла Йемена в России Ахмеда Салема Аль-Вахейши

5 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Йеменской Республики в Российской Федерации Ахмеда Салема АЛЬ-ВАХЕЙШИ, посвященная 90-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.



Представитель йеменского внешнеполитического ведомства расскажет о мероприятиях к предстоящему юбилею, которые посольство планирует провести в Москве и Санкт-Петербурге. Также будут затронуты вопросы, связанные с социально-экономической ситуацией в Йемене и поисками пути к прекращению продолжающейся с 2014 года гражданской войны.



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