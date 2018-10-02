Пресс-конференция главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой

4 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеоноры МИТРОФАНОВОЙ в формате видеомоста Москва – Ереван – Кишинев – Минск на тему: "Образовательные и культурные проекты Россотрудничества в странах СНГ: успехи и особенности деятельности, приоритетные направления, перспективы развития".



Участники в Ереване, Кишиневе, Минске – представители СМИ.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru