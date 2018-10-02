Пресс-конференция о помощи пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня"

3 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная предварительным итогам оказания помощи пострадавшим от пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года.



Участники:

— и.о. главы Регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдове Ольга ДЖУМАЕВА;

— председатель Российского Красного Креста Раиса ЛУКУТЦОВА;

— председатель Кемеровского отделения РКК Елена МАЛАХОВА;

— директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ.



Также приглашены члены семей погибших – участники целевой благотворительной программы РКК.



В рамках целевой благотворительной программы Российского Красного Креста было собрано 169 миллионов рублей. Деньги поступали от граждан и юридических лиц. Участники мероприятия проинформируют о результатах использования средств, расскажут о подробностях и специфике работы Российского Красного Креста в рамках целевой благотворительной программы, которая была утверждена 11 апреля 2018 года Президиумом Кемеровского регионального отделения РКК и согласована с Президиумом Российского Красного Креста. Будет представлено финансовое досье по целевым расходам и даны комментарии по каждому эксклюзивному случаю, рассмотрена дорожная карта реализации второго этапа целевой благотворительной программы. Также будут освещены результаты психосоциальной работы в отношении реабилитации членов семей пострадавших.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.

Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/